Сотрудники краевого Дома ребёнка бьют тревогу

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Сотрудники Пермского краевого специализированного Дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики обратились к депутату ЗС Пермского края Владимиру Чулошникову с просьбой помочь сохранить спецучреждение. Документ подписали более 30 сотрудников.

Они утверждают, что 28 сентября на общем собрании представитель регионального минздрава сообщил о закрытии учреждения с 1 января. По имеющимся данным, на 2018 год финансирование спецучреждения бюджетом уже не предусмотрено. В штате Дома малютки более 200 сотрудников, всех их на собрании предупредили об увольнении, пишет «АиФ-Прикамье».

В спецучреждении проживают 102 ребёнка в возрасте от 0 до 4 лет. Это дети-сироты, у большинства из которых есть серьёзные отклонения в развитии и здоровье, 39 % из них контактные и заражённые ВИЧ, у 20 % тяжёлые врождённые пороки, у 12 % ДЦП, около 10 % детей требуют паллиативного ухода, причём некоторые из них питаются через зонды.

Сотрудники Дома малютки утверждают, что детей, которым постоянно нужен специализированный медицинский уход, планируют в срочном порядке передать в Межведомственный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где позаботиться о них не смогут.

«Просим защитить права детей-сирот, пересмотреть вопрос по ликвидации учреждения, а также оставить Дом ребёнка в подчинении министерства здравоохранения Пермского края», — написали сотрудники учреждения.

В министерстве здравоохранения Пермского края пообещали подготовить комментарий по данному вопросу в течение дня.