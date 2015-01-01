Клиенты Сбербанка направили 900 млн руб. на благотворительность с помощью продуктов банка

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С начала года с помощью вкладов «Память поколений» и «Подари жизнь», а также с помощью карт «Подари жизнь» клиенты Сбербанка направили около 900 млн руб. на благотворительные цели. С вклада «Память поколений» перечислено более 820 млн руб., с вклада «Подари жизнь» — более 21 млн руб., с карт «Подари жизнь» — более 53 млн руб.

Вклад «Память поколений» был приурочен к празднованию Дня Победы, его можно было оформить с 13 апреля по 31 мая 2017 года. Сумма из расчёта 1 руб. с каждой полной тысячи руб., внесённой на вклад, при зачислении процентов за основной срок вклада перечислялась в адрес благотворительного фонда «Память поколений». Фонд ведёт свою работу по двум направлениям: индивидуальная помощь ветеранам всех боевых действий и адресная помощь государственным бюджетным учреждениям социального типа, в которых проживают ветераны войн. Президент фонда — первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.

Сбербанк и благотворительный фонд «Подари жизнь» начали сотрудничать в 2008 году. Банк каждые три месяца перечисляет в благотворительный фонд «Подари жизнь» сумму в размере 0,3% годовых от суммы вклада. Сбербанк также выпускает дебетовые и кредитные карты Visa «Подари жизнь» различных категорий. С каждой карты Visa «Подари жизнь» Сбербанк перечисляет в фонд «Подари жизнь» пожертвование за счёт своих доходов, а также за счёт средств на карте клиента в размере 0,3% от суммы покупки. Фонд «Подари жизнь», учреждённый актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой, оказывает помощь детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

В 2016 году Сбербанк разработал новый простой способ пожертвовать деньги фонду «Подари жизнь»: благодаря эквайринговому решению банка сегодня в фонд можно перечислять сдачу от своих покупок на автозаправках ЕКА, в Clinica Bosco и сети аптек «Самсон-Фарма». На данный момент проект «Поделись сдачей» обеспечил около 300 тыс. пожертвований на сумму более 2 млн рублей.

«С помощью наших продуктов и услуг людям удобно помогать тем, кому нужна помощь, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов. — Мы благодарны нашим клиентам за их неравнодушие и отзывчивость».

Источник — по сообщению пресс-службы ПАО Сбербанк