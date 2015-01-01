Гаджи Гаджиев: «Гол не вытекал из логики игры»

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Пермский «Амкар» всё дальше уходит от зоны вылета в российской футбольной премьер-лиге. Четвертая победа в чемпионате была добыта в Казани, где красно-чёрные переиграли местный «Рубин» — 1:0.

«Думаю, мы в первом тайме играли лучше, а забили во втором, когда «Рубин» имел территориальное преимущество и нагнетал давление на наши ворота. Ребята справились, сыграли хорошо. Можно вспомнить только один момент, когда был реальный шанс, а в основном наша оборона справлялась. Ну, и «Рубину» не повезло — гол, возможно, не вытекал из логики игры, но это футбол», — заявил после игры главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.

Пока «Амкар» расположился на 9 месте в турнирной таблице. Но сегодня, 1 октября потеснить пермяков может «Уфа», если, конечно, сумеет обыграть в Москве ЦСКА.

Источник - Sportbox.ru