Пермяки собрали 400 мешков мусора на реке Данилиха

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В будущем сквере братьев Каменских на реке Данилиха в центре Перми прошли первые Чистые игры.

В итоге, за два часа 96-ть участников соревнований собрали более 400-т мешков мусора, 40 покрышек и «крупногабарит», который валялся в реке. Это около 2,5 — 3 тонн. Об этом написали организаторы Чистых игр на своей страничке в социальной сети.

Добавим, что ранее здесь находилась автостоянка, а жители в течение нескольких лет добивались благоустройства этой территории.

«Новый компаньон»

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