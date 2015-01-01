Департамент дорог и транспорта Перми не получил данные для пересмотра цен за проезд

В департаменте дорог и транспорта Перми прокомментировали информацию о возможном повышении тарифа в общественном транспорте.

Начальник отдела анализа и исполнения движения общественного транспорта Максим Ширинкин пояснил «Новому компаньону», что расчёты для определения тарифа ведутся ведомством ежегодно, и сейчас в департаменте собирают информацию по изменениям на рынке и расходам перевозчиков, однако окончательный результат ещё не получен.

Результаты расчёта департамент внесёт на рассмотрение гордумы Перми до конца года.

Напомним, ранее «Коммерсант-Прикамье» сообщал, что администрация Перми этой осенью выйдет в думу с инициативой пересмотра тарифа на проезд в общественном транспорте, ссылаясь на своего источника.

Последний раз тариф был повышен в январе 2016 года. Тогда стоимость проезда выросла сразу с 16 до 20 руб. В том же году чиновники сообщали, что экономически обоснованная цена билета уже тогда была выше принятого тарифа примерно на 2 руб.