В Красновишерске в жилом доме произошёл взрыв бытового газа
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Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, сегодня, 28 сентября, поступило сообщение о хлопке газа в квартире на втором этаже трёхэтажного жилого дома на ул. Сосновая в Красновишерске.
Хлопком газовоздушной смеси было выбито остекление окна на кухне, входная дверь и межкомнатные двери в квартире.
Хозяин квартиры получил сильные ожоги, он доставлен в Красновишерскую горбольницу.
В результате взрыва конструкции дома не разрушены.
«Новый компаньон»
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