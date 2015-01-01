В Красновишерске в жилом доме произошёл взрыв бытового газа

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Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, сегодня, 28 сентября, поступило сообщение о хлопке газа в квартире на втором этаже трёхэтажного жилого дома на ул. Сосновая в Красновишерске.

Хлопком газовоздушной смеси было выбито остекление окна на кухне, входная дверь и межкомнатные двери в квартире.

Хозяин квартиры получил сильные ожоги, он доставлен в Красновишерскую горбольницу.

В результате взрыва конструкции дома не разрушены.

«Новый компаньон»