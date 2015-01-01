Завершились поиски пропавшего в Добрянке подростка

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Напомним, подросток пропал 21 сентября. Мама обратилась в отдел МВД по Добрянскому району 23 числа .

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, «н емедленно были сформированы поисковые группы из числа инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска и волонтеров. Также на установление местонахождения мальчика были ориентированы наряды ГИБДД и патрульно-постовой службы. Проводились подворовые обходы, проверялись одноклассники и знакомые ребенка, которые могли знать о его местонахождении».

Вчера поиски завершились. П одростка обнаружили сотрудники М ВД в Перми. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Несовершеннолетний передан родителям.