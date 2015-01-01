Пермские учёные разработали сервис для контроля за болезнями

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Платформа позволяет прогнозировать болезни, которые могут возникнуть через 5-10 лет или в старости. Человек, воспользовавшись сервисом, получает своеобразную методичку на 100 страниц по своему здоровью: начиная от того, что ему есть и как двигаться (не всем, например, полезен бег или велотренажёры), заканчивая тем, какую музыку слушать, чтобы избежать конкретных заболеваний.

«Это огромная база данных, в которую занесены не только результаты наших разработок за 20 лет, но и доступная мировой медицинской науке информация о причинах развития болезней. В систему мы внедрили исследования диагнозов 10 тыс. человек. Благодаря наработкам и цифровым технологиям мы установили высокоточные связи между болезнями, их причинами и эффективной профилактикой», — говорит заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Нина Зайцева.

«По сути речь идёт о возможности контролировать свое будущее благодаря знаниям, накопленным мировой наукой», — отмечает академик.

Платформа Biogenom показала свою эффективность на примере часто болеющих детей (более пяти раз в год). Предложенная методика позволила снизить в 2-2,5 раза уровень заболеваемости и настолько же сократить период выздоровления.

Научную разработку поддержало правительство РФ, выделив через Фонд содействия развитию предприятий в научно-технической сфере 15 млн руб. Ещё 15 млн инвестировало ООО «Атлант Эмпайр». На эти средства учёные Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения вместе с IT-специалистами создали информационно-аналитическую платформу Biogenom.

Систему разрабатывали около 100 экспертов Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, среди которых академик РАН Нина Зайцева, профессора Марина Землянова и Ольга Устинова, кандидат технических наук Дмитрий Кирьянов и другие специалисты, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться