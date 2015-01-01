Дмитрий Медведев и Сергей Неверов поблагодарили Николая Дёмкина

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поблагодарил за работу региональное отделение партии в лице её лидера Николая Дёмкина.

«Рассчитываю, что вы приложите максимум усилий для выполнения предвыборных наказов избирателей, сделаете всё необходимое для реализации социального и экономического потенциала края, повышения уровня жизни людей», — отметил Дмитрий Медведев.

В региональном отделении партии рассказали, что во время предварительного голосования по выборам губернатора Пермского края были собраны сотни наказов и предложений в программу развития Прикамья от жителей всех муниципальных районов. Работа по обработке наказов продолжается.



Правительственную телеграмму с поздравлением с успешно проведенными выборами Николаю Дёмкину направил секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

«Итог голосования — это свидетельство доверия со стороны жителей к партии «Единая Россия», а также результат эффективной работы регионального отделения по решению повседневных проблем граждан и организации избирательной кампании», — говорится в тексте от г-на Неверова.

Отметим, по итогам Единого дня голосования партия «Единая Россия» Пермского края получила беспрецедентное число мандатов на муниципальных выборах. Более 76% взяли кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». Всего в этом году замещалось 515 мандатов представительных органов. Ранее процент на муниципальных выборах для единороссов не поднимался выше 64%.

Николай Дёмкин называет высокой поднятую в этом году планку на муниципальных выборах.

«Закончилась одна кампания и скоро начинается другая не менее сложная, — говорит лидер краевых единороссов. — В марте 2018 года нас ждут важнейшие выборы для страны — президентские. А в Единый день голосования — в сентябре 2018 года — в Пермском крае будет замещено более 2 тысяч мандатов в муниципалитетах. С ноября мы начинаем подготовку к столь масштабным выборам в регионе. Многое уже удалось наладить в работе регионального отделения партии для достижения высоких показателей, будем закреплять успех и брать новые вершины».

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»