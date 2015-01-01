Пермская художественная галерея разместится на месте завода им. Шпагина Глава Прикамья рассказал о планах переноса галереи

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Фото: Константин Долгановский

На месте завода имени Шпагина разместится Пермская художественная галерея. О планах выкупа здания из собственности ОАО «РЖД» глава Пермского края Максим Решетников заявил сегодня, 18 сентября, в эфире радио «Эха Перми».

По его словам, на участке от Мотовилихинских заводов до Речного вокзала планируется сделать спуск и организовать хорошее общественное пространство.

«Большие преобразования можно сделать в зоне Речного вокзала. На нём мы сейчас размещаем выставку «Россия — моя история», а по другую сторону находится Пермь-I — первый в крае железнодорожный вокзал, где располагается другая часть этой выставки. А дальше по железнодорожным путям — завод имени Шпагина. Не секрет, что мы ведём переговоры с «Российскими железными дорогами» о его выкупе в краевую собственность. Хотим обустроить там галерею и большое музейное пространство. Это открывает нам возможности реализации давно обсуждавшегося проекта — «Первогород». И мы можем комплексно преобразовать всю ту территорию. Дальше, двигаясь вдоль железной дороги, мы понимаем, какие возможности открывает вся эта территория. Например, если мы принимаем решение по пятому кварталу, по размещению там новой сцены театра оперы и балета, по-другому можно будет организовать спуск к реке. Это — другие габариты, другие возможности», — пояснил он.

«Новый компаньон»