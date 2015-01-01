Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 15 сентября

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«Не страшна нам ангина…» Ненастная погода не омрачила празднование Дня городской набережной, состоявшееся в минувшее воскресенье на Соборной площади. Праздничная программа «Набережная. Новое время» собрала сотни пермяков и гостей города. Перед ними выступили лучшие творческие коллективы Перми, а также народный артист России Олег Газманов.

Прикамье голосует за будущее. В минувшее воскресенье в России прошёл единый день голосования.

Остановка по наказу. В микрорайоне Владимирском появились новые остановочные комплексы.

Пермь наводит мосты дружбы. Краевая столица продолжает налаживать отношения с городами-побратимами.

Тепло идёт — зиме начало. В краевой столице начинается отопительный сезон.

Где находятся лучшие дворы в Перми? В краевом центре подвели первые итоги благоустройства городских территорий в 2017 году.

Новые победы пермяков. Обзор спортивных событий.

Пермь — город шахмат. Древняя игра получает «второе дыхание».

Кубок чемпиона. Пермские шахматисты получили возможность сразиться с Анатолием Карповым.

«Переменка» к лучшему. Юных пермяков, победивших рак, вернули в детство.

Уголок Японии в Перми. В гимназии №2 открыли «поющий» японский сад.

До Перми добежал «Стальной характер». Начинается регистрация участников в экстремальном забеге.

Дутая сенсация. «История не терпит изменений…»

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! Рады сообщить, что у газеты «Пятница» есть свой сайт — friday.perm.ru! «Пятница» становится всё ближе и доступнее! Теперь в любое время суток и любой точке мира вы сможете полистать газету, узнать самые свежие новости. Читайте нас, будьте рядом с нами, любите Пермь! Вы — городское большинство!

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