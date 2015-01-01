Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 15 сентября
«Не страшна нам ангина…» Ненастная погода не омрачила празднование Дня городской набережной, состоявшееся в минувшее воскресенье на Соборной площади. Праздничная программа «Набережная. Новое время» собрала сотни пермяков и гостей города. Перед ними выступили лучшие творческие коллективы Перми, а также народный артист России Олег Газманов.
Прикамье голосует за будущее. В минувшее воскресенье в России прошёл единый день голосования.
Остановка по наказу. В микрорайоне Владимирском появились новые остановочные комплексы.
Пермь наводит мосты дружбы. Краевая столица продолжает налаживать отношения с городами-побратимами.
Тепло идёт — зиме начало. В краевой столице начинается отопительный сезон.
Где находятся лучшие дворы в Перми? В краевом центре подвели первые итоги благоустройства городских территорий в 2017 году.
Новые победы пермяков. Обзор спортивных событий.
Пермь — город шахмат. Древняя игра получает «второе дыхание».
Кубок чемпиона. Пермские шахматисты получили возможность сразиться с Анатолием Карповым.
«Переменка» к лучшему. Юных пермяков, победивших рак, вернули в детство.
Уголок Японии в Перми. В гимназии №2 открыли «поющий» японский сад.
До Перми добежал «Стальной характер». Начинается регистрация участников в экстремальном забеге.
Дутая сенсация. «История не терпит изменений…»
Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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