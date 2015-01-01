На пост главы Краснокамского района претендуют Виктор Соколов и Олег Мейлус

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Конкурсная комиссия завершила отбор кандидатов на пост главы Краснокамского района. Наибольшее количество баллов набрали концепции развития района Виктора Соколова и Олега Мейлуса, сообщает «Ъ».

Теперь оба кандидата выступят перед земским собранием района. Главой муниципалитета станет претендент, которого поддержат большинство депутатов.

Напомним, предыдущий конкурс был признан несостоявшимся, так как ни один из кандидатов не набрал большинства голосов депутатов земского собрания.