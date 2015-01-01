На пост главы Лысьвы претендуют Александр Гончаров и Всеволод Пузанов

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Конкурсная комиссия отобрала двух претендентов на должность главы Лысьвы. По информации «Коммерсант-Прикамье», среди претендентов бывший глава Лысьвенского района Александр Гончаров и предприниматель Всеволод Пузанов. Будущего главу города депутаты гордумы выберут на ближайшем заседании.

Напомним, предыдущий конкурс по выбору главы Лысьвы был признан несостоявшимся, так как комиссия вместо необходимых двух участников допустила лишь одного — Виталия Шувалова.