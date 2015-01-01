Пять театров Прикамья получили более 29 млн руб. по проекту «Единой России»

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Театр «Доминанта» (Губаха)

Фото: Администратор

newsko.ru

«Одна из приоритетных задач проекта «Единой России» «Театры малых городов» — обеспечить равный доступ жителей страны к культурным ценностям и досугу. Уже в этом году будут показаны 414 новых спектакля в театрах малых городов по всей стране. Мы также считаем необходимым использовать новые каналы коммуникации, в частности Интернет и социальные сети», — отметила координатор проекта «Единой России» «Театры малых городов», депутат Госдумы Оксана Бондарь, добавив, что для этого партпроект запустил свой сайт и канал на YouTube.

Всего в рамках проекта «Единой России» «Театры малых городов» в 2017 году в регионах будут представлены 414 новых спектаклей.

Денежные средства выделяются на материально-техническую базу: покупку театрального оборудования, костюмов и декораций.

Для того чтобы показать эти постановки массовому зрителю, рассказать о театрах, творческих коллективах были запущены сайт и YouTube-канал, где размещаются видеоролики о новых постановках и интервью актеров.

В Пермском крае участниками проекта стали пять театров. Так, Чайковский театр драмы и комедии поставит сразу три спектакля: «Ромео и Джульетта» (В. Шекспир), «Сказ о Фроле Скобееве» (Д. Аверкиев) и «Золотой ключик» (А. Толстой). Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина — «Остров сокровищ» (Р. Стивенсон) и «Пиковую даму» (А. Пушкин). Березниковский драматический театр - «Обыкновенное чудо» (Е. Шварц), Березниковский театр «Бенефис» для детей и молодёжи — «Кентервильское приведение» (О. Уайльд) и «Праздничный сон — до обеда» (А. Островский). Молодёжная студия-театр «Доминанта» (Губаха) — «Сказы горных мастеров» (П. Бажов).

На постановки прикамские театры получат из федерального бюджета от 4,9 до 6,5 млн руб. В общей сложности более 29 млн руб.

По словам регионального координатора проекта «Театры малых городов» партии «Единая Россия» в Пермском крае Анатолия Пичкалёва, субсидии уже перечислены на счета театров-участников.

Премьеры спектаклей запланированы на сентябрь-октябрь 2017 года.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края