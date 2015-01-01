Интернет станет доступным для жителей отдалённых районов Прикамья

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Врио губернатора Пермского края Максим Решетников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в рамках рабочей встречи в Москве обсудили вопросы развития услуг связи в регионе. Среди приоритетных тем — реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» в регионе, подключение к сети интернет объектов социальной сферы, развитие сотовой связи в Прикамье.

В ходе встречи стороны договорились о совместной реализации федеральных проектов по повышению доступности услуг связи.

В частности, в рамках программы по устранению цифрового неравенства будет подключено к интернету 305 населённых пунктов Пермского края численностью от 250 до 500 человек. «Большая стройка» уже началась. На данный момент работы выполнены на 30%, и более 15 тыс. селян получили высокоскоростной доступ в интернет.

Проект устранения цифрового неравенства, который реализует «Ростелеком», играет большую роль в становлении цифровой экономики Пермского края. С приходом интернета гражданам открывается возможность дистанционного образования, а также получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Реализация проекта даст толчок дальнейшему развитию телеком-инфраструктуры в этих населённых пунктах — это и обеспечение интернетом школ, библиотек, медицинских учреждений, подключение банкоматов и терминалов, «развёртывание» сети мобильных операторов. Таким образом, все современные цифровые технологии будут доступны и жителям сёл.

На данный момент интернет со скоростью 10 Мбит/с доступен жителям небольших деревень и сёл из 18 муниципальных районов Прикамья: Александровский, Бардымский, Верещагинский, Горнозаводский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Кишертский, Октябрьский, Осинский, Оханский, Пермский, Соликамский, Усольский, Частинский, Чердынский и Юсьвинский.

«Проект по устранению цифрового неравенства направлен на обеспечение доступности услуг связи для людей, живущих на селе, и, прежде всего, в отдалённых труднодоступных районах. Это ещё один шаг на пути к тому, чтобы обеспечить равные возможности и комфортную среду для жителей нашего региона», — отмечает Максим Решетников.

Напомним, в Пермском крае ПАО «Ростелеком» реализует такие проекты, как единый телефон спасения «112», электронные школьные библиотеки, сопровождение и развитие региональной инфраструктуры «Электронного правительства» и ряд других.

Источник — администрация губернатора Пермского края