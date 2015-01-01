Прямые эфиры из Пермского края под землёй, в горах и на воде

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Пермяки стали активно заменять фото live-трансляциями. С приходом солнечных дней объём общего интернет-трафика в популярных туристических местах вырос почти в два раза, а фото и видео с набережной публикуются в четыре раза чаще будних дней.

Требования путешественников растут с каждым годом: привычных скоростей для моментального размещения в сети селфи на фоне достопримечательности уже недостаточно. Теперь продвинутые туристы ведут прямые эфиры из разных уголков Пермского края в социальных сетях YouTube, ВКонтакте, Facebook, Instagram. Связисты учли тренд этого лета и подготовили более 50 популярных туристических мест Прикамья для комфортного видеостриминга.

«Видеотрансляции — новый способ заявить о себе: можно на виду у всех показать виртуозную игру на гитаре или провести мастер-класс по приготовлению плова на костре. Микрофон, вебкамера, быстрый интернет — и вот вы уже в прямом эфире! А наши абоненты, благодаря стремительному распространению технологии LTE, имеют возможность рассказать всему миру о Пермском крае на скорости 75 Мбит/с», — считает директор Пермского отделения компании «МегаФон» Пётр Козловский.

Скоростной интернет «МегаФона» ждёт гостей ТОП-5 туристических мест региона:

1. Набережная Перми — благодаря фестивалю «Суббота на набережной» вести эфиры с мероприятий здесь можно каждые выходные.

2. Кунгурская пещера — кто откажется снять видео в основании склона Ледяной горы?

3. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — 23 памятника деревянного зодчества встречаются здесь с современными и самыми быстрыми мобильными сетями.

4. Палаты Строгановых в Усолье — те, кто не добрался до Италии, ведут репортажи в соцсетях из «пермской Венеции». Скорость мобильного интернета в самом маленьком городе региона достигает 50 Мбит/с.

5. Музей Мотовилихинских заводов — здесь смельчаки снимают эфиры, сидя на царь-пушке.

«МегаФон» на Урале — предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 млн абонентов.

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