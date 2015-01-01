За месяц цены на продукты в Прикамье выросли на 1,3%

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Как сообщает Пермьстат, цены на продовольственные товары в регионе увеличились на 1,3%, на услуги — 0,7%. При этом индекс потребительских цен на непроизводственные товары остался неизменным.

С июня 2017 года цена на белокочанную капусту выросла на 72% до 61,16 руб. Также повысились цены на картофель (17%) и яблоки (20,7%).

Напомним, рост цен на эти продукты начался ещё с декабря прошлого года.

Так, цены на сахар в июле в среднем составили 44,56 руб., что на 3,5% выше, чем в прошлом месяце.

Молочная продукция также подорожала: молоко — на 0,9%, творог — на 0,8%. Сыр подешевел на 3%. С декабря цены на сливочное масло выросли на 5,5%.

Незначительное снижение цен произошло на мясо. Курица и говядина подешевели в среднем на 1%. Крупы подешевели (рис (0,4%), греча (4,4%). Цена гречневой крупы в июле составила 65,72 руб.

С декабря 2016 года все товары и услуги в Пермском крае подорожали на 2%. Значительнее всего эти изменения коснулись продовольственных товаров.

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