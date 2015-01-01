Учёные ПГНИУ запатентовали новое изобретение для плавки материалов

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Как сообщает пресс-служба Пермского университета, учёные разработали уникальное оборудование, позволяющее исследовать свойства материалов с высокими температурами плавления (до 2000 ºС) и получать новые чистые материалы без примесей, потребляя меньше мощности по сравнению с аналогами. Сотрудники малого инновационного предприятия «Лаборатория базальтового стекла» оформили патент на изобретение «Холодный тигель».

«Печей, которые занимаются плавкой, достаточно много. Однако их конструкция не позволяет наблюдать за самим процессом плавления. Индукционная печь плавления помогает решить эту проблему: у исследователя есть возможность видеть, какие изменения происходят, брать пробы для анализа. Кроме того, мы устранили недостатки водоохлаждаемой конструкции тигля, что позволило сократить временные затраты на процесс плавления», — рассказывает руководитель «Лаборатории базальтового стекла» Рауль Ергалиев.

Для полноценной работы запатентованного изобретения потребуется порядка 80 киловатт, что в два раза меньше, чем используют аналоги. Кроме того, «Холодный тигель» пермских учёных позволяет плавить материалы в объёме до пяти литров, а также более устойчив к агрессивным средам расплавов и выдерживает сотни плавок, в то время как другие тигли быстро выходят из строя.

Сейчас сотрудники лаборатории ПГНИУ начинают работу над созданием вакуумной камеры для конструкции холодного тигля. Усовершенствованное изобретение даст возможность получать новые материалы — выращивать монокристаллы и фианиты, позволит выйти на более высокие температуры плавления (2500—3000 ºС) и на производство всех видов порошков для аддитивных технологий.

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