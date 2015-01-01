Депутаты гордумы Лысьвы оставили главой Виталия Шувалова, которому предъявлено обвинение

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Вчера, 6 июля, состоялось заседание думы Лысьвенского городского округа, на котором депутаты рассмотрели представление прокуратуры о переназначении главы Лысьвенского округа Виталия Шувалова. По итогам заседания должно было решиться, будет ли выбран новый исполняющий обязанности главы Лысьвы.

Однако прокурор Лысьвы Дмитрий Кочегаров сообщил, что на заседании произошёл срыв кворума: из 20 депутатов присутствовало 12. Из числа депутатов семь человек поддержали позицию прокурора, трое выступили против и двое воздержались от голосования.

«Полномочия Виталия Шувалова остаются в действии до вступления в должность нового главы. Мы основываемся на письме администрации губернатора Пермского края и государственно-правового управления», — прокомментировал председатель гордумы Виктор Комаренко.

Председатель также отметил, что следующим этапом развития ситуации станут уже выборы в новую гордуму Лысьвы 10 сентября и конкурс по выборам главы 13 сентября 2017 года.

Кроме того, прокурор Лысьвы Дмитрий Кочегаров заявил, что сейчас Виталий Шувалов находится в отпуске, поэтому прокуратура не видит оснований подавать судебный иск о невыполнении требований о назначении исполняющего обязанности главы.

Напомним, конкурс на замещение должности главы Лысьвенского городского округа, который прошёл 26 мая, признан несостоявшимся. При этом полномочия Виталия Шувалова на посту главы Лысьвы истекли ещё 12 марта этого года. В связи с этим месяц назад прокуратура Лысьвы потребовала назначить врио главы путём тайного голосования.

Местные депутаты, ссылаясь на письмо администрации губернатора Пермского края и государственно-правового управления, основывающихся на федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (№131-ФЗ от 6 октября 2003 года), по которому глава имеет право оставаться в должности до утверждения кандидатуры следующего главы, отменили переназначение.

Тем временем, как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», вчера, 6 июля, следственными органами СУ СКР по Пермскому краю было предъявлено обвинение главе Лысьвенского городского округа Виталию Шувалову. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Событие преступления, по версии следствия, касается ввода в эксплуатацию трёх многоквартирных жилых домов, построенных в рамках реализации ФЦП «Жилище» в 2014 году, подрядчиком их строительства выступило ООО «РостСтрой». Здания были построены с многочисленными дефектами, что создало угрозу обрушения их конструкций и опасность для проживающих там людей. По мнению следственных органов, глава Лысьвы знал, что дома не соответствуют требованиям безопасности, но подписал разрешения на сдачу домов для поддержания своего престижа перед населением города.

Виталию Шувалову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.