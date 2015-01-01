В большинстве территорий Прикамья электроснабжение потребителей восстановлено

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Сотрудники филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в большинстве территорий Пермского края.

Основной объём аварийно-восстановительных работ в настоящее время сосредоточен в зоне ответственности Чусовских электрических сетей. По состоянию на 17 часов 6 июля здесь оставались «обесточенными» порядка 1,7 тыс. человек. С целью скорейшего завершения ремонтных мероприятий в Чусовской район дополнительно направлены три бригады Кунгурских электрических сетей.

Ход восстановления электроснабжения контролирует оперативный штаб «Пермэнерго».

Также 6 июля в «Пермэнерго» под председательством вице-премьера правительства Пермского края Антона Удальёв состоялось выездное заседание регионального штаба по обеспечению надежности электроснабжения потребителей Прикамья. В ходе заседания была рассмотрена ситуация, связанная с ликвидацией атаки природной стихии в регионе.

Напомним, установившиеся неблагоприятные погодные условия на территории Пермского края (шквалистый ветер с отдельными порывами до 25 метров в секунду, сильные ливни) вызвали серьёзные технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства. Перебои в подаче электроэнергии были зафиксированы в Перми, Усольском, Карагайском, Нытвенском, Ильинском, Октябрьском, Чусовском, Кудымкарском, Юсьвинском и ряде других районов Прикамья.

Для ликвидации последствий природной стихии созван оперативный штаб, с 4 часов 30 минут 6 июля на предприятии введён особый режим работы.

В течение дня к аварийно-восстановительным работам было привлечено 79 бригад (259 человек, 94 единицы техники), для временного запитывания социально-значимых объектов было задействовано девять передвижных источников электроснабжения.

По итогам заседания штаба Антон Удальёв дал оценку работе энергетиков «МРСК Урала». Он отметил, что сейчас на устранении последствий стихии задействован максимально весь состав сил, который есть в Пермском крае.

Самое главное, что все системы жизнеобеспечения находятся в работоспособном состоянии. Никаких чрезвычайных происшествий не произошло.

«Основная задача — оставаться в том же режиме готовности. Неблагоприятный прогноз погоды требует дальнейшей мобилизации сил и средств на случай оперативного устранения возможных технологических нарушений», — сказал Антон Удальёв.