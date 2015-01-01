Из-за непогоды более 15 тыс. жителей Прикамья остались без света

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Из-за шквалистого ветра и ливней произошли технические нарушения в электросетевом комплексе Пермского края, сообщает пресс-служба «Пермэнерго».

В четверг, 6 июля, около 7:00 без света оставались более 60 населённых пунктов и 15,6 тыс. человек.

Перебои в подаче электроэнергии были зафиксированы в Перми, а также в Усольском, Карагайском, Нытвенском, Ильинском, Октябрьском, Чусовском, Кудымкарском, Юсьвинском районах.

На данный момент специалисты «Пермэнерго» принимают все необходимые меры к устранению повреждений. Энергетики ввели особый режим работы.