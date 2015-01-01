Пермские МФЦ перешли на 12-часовой режим работы

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С начала июля центры «Мои документы», расположенные на территории Перми, перешли на 12-часовой режим работы. Таким образом, заявители имеют возможность обратиться в любой из пермских МФЦ с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00.

Переход на новый график — это очередной шаг, направленный на решение задач по ликвидации загруженности многофункциональных центров и повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг, — сообщают в МФЦ.

На сегодняшний день руководству КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» уже удалось сократить среднее время ожидания более чем в 7,5 раз. Если в марте текущего года заявителям зачастую приходилось проводить в очередях более часа, то сейчас среднее время ожидания в пермских МФЦ снижено до 7 минут 42 секунд.

Сегодня на территории Перми расположено восемь филиалов «Мои документы», в которых оказывается более 500 видов государственных и муниципальных услуг.

Ежедневно за услугами в многофункциональные центры обращаются более 3,5 тыс. жителей Перми.

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