В Прикамье 3,5 млрд руб. направят на подготовку к отопительному сезону В Перми будет модернизировано 50 тепловых пунктов

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Региональная служба по тарифам Пермского края и Пермский филиал компании «Т Плюс» утвердили планы подготовки к отопительному периоду 2017/18. Всего на подготовку к зиме вместе с затратами на объекты генерации будет направлено более 3,5 млрд руб.

Фото: Сергей Копышко

Объём затрат «Т Плюс» на выполнение инвестиционных обязательств, а также программы ремонтов на территории Пермского края составит свыше 2,7 млрд руб., что на 670 млн руб. больше тарифных источников. Согласно договорённостям, инвестпрограмма, которая не была выполнена за прошлые годы, будет реализована в этом году.

К предстоящему отопительному периоду необходимо подготовить 1,4 тыс. котельных, отремонтировать 3 тыс. км тепловых сетей.

Приоритетными направлениями инвестиционной программы на 2017 год станут объекты в Перми и Березниках. В краевой столице акцент сделают на тепломагистралях, от которых запитано большое количество потребителей. Например, на трассах, проходящих по улицам Островского, Мильчакова, Леонова, Кабельщиков, Маршала Рыбалко, Монастырской и других. Изношенные трубопроводы будут заменены на новые сети со сроком службы 25 лет.

Всего в Перми будет переложено более 21 км тепловых сетей, модернизировано 50 центральных тепловых пунктов.

Реконструкция системы теплоснабжения Березниковского теплового узла подразумевает модернизацию теплопроводов общей протяжённостью 6,4 км и строительство двух насосных станций.

Среди знаковых объектов — перекладка магистральных сетей в районах перекрёстка ул. Ломоносова — ул. Шишкина, на участке Сарычева — Больничный городок, а также квартальной сети по ул. Черепанова.