В Пермском крае ведутся работы по ремонту повреждённых ливнями дорог Дороги будут восстановлены в течение двух-трёх дней

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Сильные ливневые дожди (до 60 мм/сутки) привели к высоким паводкам. Напомним, в результате пострадала автодорога регионального значения «Сретенское — Рождественское» между населенными пунктами Ильинский и Карагай, в том числе водопропускная труба через реку Елковка в населённом пункте Елковщина и участок на подходах к мосту через реку Шоробянка в селе Кривец.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников поручил министру транспорта Николаю Уханову оперативно обеспечить восстановление разрушенных участков дорог.

Как сообщил Николай Уханов, министерство транспорта Пермского края и краевое учреждение «Управление автомобильных дорог Пермского края» постоянно контролируют ситуацию. Все населённые пункты, расположенные вблизи поврежденной дороги, имеют альтернативные выезды, изолированных поселков нет.

«Специалисты краевого управления автодорог совместно с подрядчиками провели исследование поврежденных участков дороги, зафиксировали ее текущее состояние. Подрядчики уже вывели технику и рабочих и осуществляют ремонт. В течение двух-трех дней будут отремонтированы повреждённые участки. Работы по восстановлению моста и водопропускной трубы будут проведены после спада дождевого паводка. Дорога будет отремонтирована в максимально короткие сроки», — заявил министр транспорта.

Как сообщили в министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, после продолжительных и обильных осадков в результате подъёма уровня воды на территории Юсьвинского района произошло подтопление территорий и дорог в шести населенных пунктах.

Пострадало 66 придомовых территорий, девять участков автомобильных дорог, в том числе шесть мостов. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем. На участках автодорог Урманово — Подволошино, Антипино — Тимино — Тукачево, Габово — Купрос размыто земляное полотно. В деревне Урманово пострадал мост. В посёлке Майкор подтопленных придомовых территорий нет, размыто четыре моста.

В Юсьвинском муниципальном районе введён режим повышенной готовности. Как сообщил министр по делам Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков, мост на ул. Ошмарина в посёлке Майкор восстановлен. Ул. Заводская восстановлена, тем самым обеспечен проезд в северную часть поселка Майкор.

«Ситуация находится под контролем, режима чрезвычайных ситуаций нет. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова ведём работу по ликвидации последствий стихии. Мост в поселке Майкор, соединяющий две части населенного пункта, уже восстановлен», — заявил Виктор Рычков.

К месту подтопления направлены силы Юсьвинского района, представители единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Пермского края, оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю, а также специалисты министерства транспорта Пермского края для определения ущерба и организации восстановительных работ.

На 5 июля запланировано обследование остальных проблемных участков для определения необходимых финансовых и материальных ресурсов для восстановления инфраструктуры.

Источник — пресс-служба администрации губернатора