В четверг, 6 июля, в Пермский край придёт очередной циклон

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По сообщениям синоптиков, 3 июля стало самым дождливым днём за всё лето. За сутки в некоторых районах выпало до 60% месячной нормы осадков.

Затопленных территорий нет, но вода размыла девять участков автодорог, в том числе шесть мостов.

В частности, из-за сильных ливней вышла из берегов река Камелька в Юсьвинском районе Прикамья. Река Майкор отрезала одну часть населённого пункта от другой. На участке региональной трассы Сретенское — Рождественское разрушилась мостовая переправа через реку Елковку.

Синоптики предупреждают, что дожди не закончатся: 6 июля в регион придёт очередной циклон.