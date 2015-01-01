Около 3 тыс. человек посетили краевой выпускной бал

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На городской эспланаде в Перми 2 июля впервые состоялся общий краевой выпускной бал «Будущее здесь». Мероприятие посетило порядка 3 тыс. человек.

В рамках выпускного бала прошло чествование выпускников, которые достигли особых успехов в учебе. Это победители всероссийских, краевых и международных олимпиад, школьники, получившие максимальное количество баллов на ЕГЭ и их родители.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников пожелал выпускникам проявлять трудолюбие и упорство, которые пригодятся им на жизненном пути. Также он напомнил фразу Наполеона «В мире больше сдавшихся, чем побежденных».

«То время, силы и нервы, которые вы потратили на экзамены, — привело к результату. Это ваша заслуга, ваших родителей и учителей. Сегодня здесь собралось будущее края, страны. Мы все хотим, чтобы край стал краше, но в одиночку взрослые с этим не справятся, потому что мир меняется. Если вы не будете верить в наш край, если вы не будете пахать на наш край, все может получиться не так, как мы планируем. Всегда помните о нашем доме, и если вы уедете, — возвращайтесь. Помните, что личные вершины проще даются дома, и дома вы сможете подняться выше, чем где-то на чужбине», — сказал, обращаясь к выпускникам, Максим Решетников.

Школьники организовали танцевальный флэш-моб, сделали многочисленные селфи с врио губернатора Пермского края, одноклассниками, родителями и учителями. Своё поздравление выпускникам передали и студенты пермских вузов. Для виновников торжества показали театрализованные представления «Первая любовь» и «Жизнь». Завершился праздник выступлением популярной группы «Пицца».

Справка

В этом году в регионе более 11 тыс. человек окончили школу. Одиннадцатиклассники достойно сдали ЕГЭ — почти каждый восьмой школьник набрал 225 баллов и выше (всего — 1,5 тыс. 225-балльников). 730 человек, или каждый 15-й выпускник — золотые медалисты.