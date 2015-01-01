Пермский бизнес променял железо на облако

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Пермские бизнесмены меняют офисные традиции: вместо стандартной телефонии компании массово переходят на виртуальные офисы, выбирая более высокотехнологичные способы общения с клиентами. В этом году в два раза больше предприятий края разместили телефонные станции в облаке, а количество горячих линий увеличилось на четверть.

По данным iKS-Consulting, рынок IP-телефонии ежегодно растёт на 17—25%. В России основные пользователи услуг виртуальных автоматических телефонных станций (ВАТС) — представители среднего и малого бизнеса. Их доля составляет треть от общего количества клиентов. 80% предприятий Пермского края, использующих IP-телефонию, относятся к торговой сфере.

Бум интереса к облачным АТС аналитики «МегаФона» объясняют экономией времени и затрат бизнеса. Телефонизировать офис можно буквально за один день, а стоимость облачных сервисов в разы меньше традиционных вариантов.

«Многоканальный телефонный номер, запись всех переговоров с клиентами, голосовое меню, статистика звонков и детальная отчётность о показателях работы каждого сотрудника — эти возможности виртуальной АТС существенно помогают улучшить работу с клиентами. Важно, что облачный сервис может сэкономить до миллиона рублей в год на организацию связи в офисе», — отметила Мария Субботина, руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Пермском крае.

В борьбе за клиентов бизнес региона организует бесплатные горячие линии. Количество пользователей этой услуги в Пермском крае ежегодно прирастает в среднем на 25%.

«Наша сеть состоит из 10 кафе и магазинов в Перми. Сейчас мы выходим на федеральный уровень, открывая кафе в Сочи. Чтобы звонки поступали на единый номер из любой точки России, мы настроили бесплатную телефонную линию. Это удобно клиентам и полезно для бизнеса. Так нам удалось повысить количество обращений и заказов», — рассказывает владелец сети кафе «Мафия» Максим Абатуров.

Бизнесмены Пермского края могут бесплатно протестировать эти и другие услуги, а также познакомиться с ними подробнее в рамках «IT-завтраков», которые организует «МегаФон». В этом году мероприятия состоятся в Перми, Березниках, Чайковском и Лысьве. Подробная информация по телефону 8 (342) 204-63-84 .