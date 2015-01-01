Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 30 июня

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Из виртуальности — в реальность. Пермяки отметили День молодёжи масштабным городским фестивалем в экстрим-парке. Мероприятия, приуроченные к его празднованию, также проходили в течение нескольких дней в разных районах города.

Дети, бюджет и вертолёты. Депутаты приняли ряд важных для города решений.

«Тот самый длинный день в году…» В Перми почтили память земляков, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне.

Любить и охранять природу. Депутаты городской думы оценили реализацию мероприятий, посвящённых Году экологии.

Мой двор — мой дом. В 2017 году в Перми отремонтируют 188 дворов по 309 адресам.

Проектируем вместе. Пермякам представили дизайн-проекты будущих обновлённых дворов.

Выпускной на эспланаде. В Перми состоится первый краевой выпускной вечер «Будущее здесь».

Первым делом самолёты. В предстоящую субботу пермяки масштабным городским праздником отметят 100-летие конструктора авиадвигателей Павла Соловьёва.

«Суббота на набережной». Афиша городского проекта.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели, если вам не хватило печатного выпуска газеты «Пятница» в местах его распространения, читайте газету в электронной версии на сайте newsko.ru!

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться