С 23 июня магазины сети «Виват» предоставляют 10% скидку пенсионерам Подарок для «серебряного» возраста

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«Виват» — любимая пермяками сеть супермаркетов и магазинов «у дома» объявляет о расширении социальной поддержки слабозащищённых слоёв населения.

23 июня в сети магазинов «Виват» запущена дополнительная социальная программа, позволяющая пенсионерам ещё больше экономить при покупке продуктов и напитков. Пожилые посетители магазинов «Виват», предъявив пенсионное удостоверение, смогут получить скидку 10% на все виды продуктов.

Акция будет действовать с утра и до вечера, в будни и выходные. И в этом главное отличие этого предложения от похожих акций других магазинов, предлагающих утренние скидки или ограничивающих время проведения акции.

В акции будут участвовать все магазины «Виват», то есть в каждом из них по пенсионному удостоверению можно будет получить значительную скидку на покупки.

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