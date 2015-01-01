Уральцы – лидеры в России по безналичной оплате билетов и туров

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Урал вошёл в тройку регионов-лидеров по популярности безналичного расчёта. Здесь наряду со Столичным и Северо-Западным округами зафиксирован наибольший оборот по банковской карте «МегаФон». В ТОП-3 популярных статей расходов вошли оплата в супермаркетах, финансовые услуги и рестораны.

Полный список финансовых приоритетов жителей Урала выглядит так:

1. Супермаркеты.

2. 2. Финансовые услуги.

3. Рестораны.

4. Медицина.

5. Топливо.

6. Развлечения.

7. Телекоммуникации.

8. Такси.

9. Дом/ремонт.

10. Одежда/аксессуары.

Расходы на спорт, благотворительность и детские товары оказались в числе самых редких.

Сезонной тенденцией в использовании пластиковых карт стал рост платежей в категориях «транспорт» и «путешествия», куда входит покупка билетов, оплата турагентствам, экскурсионные услуги и прочее. По приросту этой статьи расходов жители УрФО обогнали все остальные регионы России — только за апрель и май она увеличилась на 50%.

«Наша банковская карта упрощает абонентам жизнь, поэтому только за последние семь месяцев в Пермском крае спрос на неё вырос в восемь раз. Она позволяет объединить счета, использовать смартфон как кошелёк, получать проценты на остаток по счёту и cashback. По нашим данным, средняя сумма возврата на карту от партнеров — 1500 руб. в месяц, этой опцией пользуется каждый десятый владелец», — отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Наиболее востребован банковский продукт «МегаФона» в Перми, Чайковском и Березниках.

Собственную карту «МегаФон» представил осенью прошлого года. Это банковская карта с полным функционалом, счёт которой — это счёт мобильного телефона. При совершении платежей деньги списываются с баланса телефона, а при пополнении баланса мобильного номера — средствами можно воспользоваться по карте.

С условиями использования карты «МегаФон» можно познакомиться на сайте, а оформить — за несколько минут в любом салоне оператора.

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