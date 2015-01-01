Капремонтом набережной займётся ООО «ТехДорГрупп»

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На сайте госзакупок подведены итоги конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту территории набережной Камы в Перми от Кафедрального собора до границы земельного участка ОАО «Порт Пермь».

Напомним, максимальная стоимость работ составила 151 млн 441 тыс. руб.

20 июня конкурсная комиссия рассмотрела заявки участников. Как следует из протокола, на аукцион поступили две заявки, одна из них была отозвана. К участию в конкурсе было допущено ООО «ТехДорГрупп», которое впоследствии и было признано победителем.

Подрядчик должен будет выполнить капремонт подземного перехода, включая замену напольного покрытия и установку движущейся платформы для маломобильных граждан, обустройство бульвара, строительство малых архитектурных форм, посадку деревьев, установку наружного освещения и видеонаблюдения, а также устройство канализации.

Ремонт должен быть выполнен до 30 ноября 2017 года.

Капремонт осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Среди расходов в смете указаны монтаж строительных конструкций стоимостью 4,6 млн руб., ремонт канализации — 1,1 млн руб., малые архитектурные формы — 428 тыс. руб., обустройство бульвара — 10 млн руб. На проектные и изыскательные работы заложено 19 млн руб. и на непредвиденные расходы — 2,1 млн руб.

Напомним, ранее МКУ «Пермблагоустройство» предложило пермякам разработать эскиз граффити для оформления подземного пешеходного перехода, ведущего на набережную с ул. Попова. Темой рисунка станет предстоящее 300-летие Перми.

Площадь стен для нанесения рисунка составит 194 кв. м. Композиционно рисунок может быть разделён на две части: одна — на стенах перехода под железнодорожным полотном, другая — на стенах перехода под автомобильной дорогой.