Пермяки решат, как будет выглядеть пешеходный переход у Коммунального моста

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МКУ «Пермблагоустройство» предлагает пермякам разработать эскиз граффити для оформления подземного пешеходного перехода, ведущего на набережную с ул. Попова. Темой рисунка станет предстоящее 300-летие Перми.

Ремонт подземного пешеходного перехода будет проведён в рамках продолжения реконструкции набережной реки Камы от насосной станции до Коммунального моста. Именно этот объект был выбран пермяками для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас ведётся активное общественное обсуждение архитектурного проекта данного участка.

Принять участие в конкурсе на разработку эскиза граффити могут как профессиональные художники, так и все желающие пермяки. Площадь стен для нанесения рисунка составляет 194 кв. м. Композиционно рисунок может быть разделён на две части: одна — на стенах перехода под железнодорожным полотном, другая — на стенах перехода под автомобильной дорогой.

Рисунок должен быть посвящён предстоящему 300-летнему юбилею города. На эскизе может быть изображено как настоящее, так и прошлое нашего города, исторические личности, события или знаковые объекты.

Заявки принимаются до 31 мая на электронную почту vdovina-ea@gorodperm.ru. Итоги конкурса будут подведены в начале июня, рисунок победителя уже в этом году украсит стены подземного пешеходного перехода.

В случае, если автор выбранного эскиза сможет самостоятельно нанести граффити на стены, ему для этого подрядной организацией будут предоставлены все необходимые материалы, если же у победителя нет такого опыта, работы будут выполнены профессионалами.

Источник — администрация Перми