В Прикамье наградили победителей конкурса «Врач года»

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Сегодня, 19 июня, вручены награды победителям краевого конкурса «Врач года-2017». Глава Пермского края Максим Решетников на церемонии награждения отметил, что ежедневный самоотверженный труд медицинских работников требует не только высокого профессионализма, но и неисчерпаемых душевных сил, любви и терпения.

«Мы наметили большую программу по реформе системы по всем направлениям. Уверен, что у нас всё получится. Я много езжу по краю и вижу врачей, которые в самых сложных условиях выполняют свой долг. Я вижу врачей, которые продолжают работать, хотя могли бы уйти на пенсию, просто потому что их сейчас некому заменить. Они понимают, какая на них лежит ответственность, и продолжают делать своё дело. Пока такие люди в системе работают, пока у них такое трепетное отношение к людям, у нашей медицины есть будущее. И мы не вправе их и всех вас подвести и не реализовать то, что запланировали. Мы сделаем всё, чтобы вы работали в комфортных условиях и чтобы жители края получали квалифицированную, достойную медицинскую помощь», — заверил медиков Максим Решетников.

В нынешнем году в конкурсе приняли участие 26 учреждений здравоохранения Пермского края. Победители определены в 27 номинациях. Среди лауреатов конкурса — детские и семейные врачи, диагносты, узкие специалисты, общественные деятели.

Победителем в специальной номинации «За вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения» стала Ирина Корюкина — ректор Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера.

Награды в номинации «За верность профессии» удостоена врач-терапевт городской клинической поликлиники №5 Эмма Болотова. С 1975 года Эмма Николаевна подготовила более тридцати врачей-терапевтов, из которых 11 продолжают трудиться в лечебном учреждении. Среди ее воспитанников — заведующие терапевтическими отделениями, заместители главврачей.

В номинации «Уникальный случай реабилитации» награждена группа врачей медико-санитарной части №11. Врачи клиники сумели возвратить к жизни 23-летнюю девушку после клинической смерти. Работа её нервной системы была нарушена. Врачам нужно было вернуть ей интеллектуальные, психические способности, возможность передвигаться, общаться с внешним миром. С пациенткой работала целая бригада специалистов — неврологи, реабилитологи, кинезитерапевты, психологи, логопеды медсанчасти. Ей провели комплексную терапию, сейчас у девушки практически полностью восстановлены все функции.

Напомним, в 2017 году конкурс врачей проходил в три этапа. Первый этап — в медицинских организациях, решение о победителях принимали на общем собрании трудового коллектива. На втором этапе работала конкурсная комиссия при Министерстве здравоохранения Пермского края. Результаты третьего этапа подводила центральная конкурсная комиссия.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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