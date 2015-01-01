В Осинском районе к 1 августа отремонтируют 2 км дорог

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Глава Пермского края Максим Решетников проконтролировал ход дорожно-ремонтных работ на 81 км автодороги Болгары-Юго-Камский-Крылово. На этом участке близится к завершению ремонт 2 км автодороги, которые были включены в программу развития Пермского края. Ремонт этой автодороги имеет особое значение, так как по ней будут передвигаться гости летнего чемпионата мира по биатлону.

Подрядчики доложили главе региона, что работы на участке ведутся по графику, закончить их планируется к 1 августа. Максим Решетников отметил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, нужно чётко соблюдать технологию и при этом стараться выполнить работы в срок.

«В этом году мы начали ремонтные работы рано, поэтому еще есть время», — сказал Максим Решетников.

При этом подрядчики отметили, что для соблюдения высокого качества работ ремонт не проводится во время дождя.

Напомним, в этом году планируется выполнить значительный объём работ по строительству и реконструкции дорог. Только в 2017 году на эти цели будет направлено 11,4 млрд руб. из бюджетов всех уровней. Эти средства позволят привести в надлежащее состояние 500 км дорог, или свыше 300 объектов. Максим Решетников распорядился жёстко контролировать эффективность расходования бюджетных средств на ремонт дорог и призвал руководство муниципалитетов лично выезжать на объекты, контролировать подрядчиков, следить за исполнением сроков. Одним из инструментов контроля, внедрённых по указанию главы региона, стал портал «Управляем вместе», где каждый житель региона может войти в группу общественного контроля: контролировать сроки и качество работ.

Источник — администрация губернатора Пермского края