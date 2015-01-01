Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 20 июня

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Аника Строганов ушёл в надёжные руки. На 12-й церемонии вручения Строгановской премии Пермского землячества много спорили о том, чего же всё-таки столица Пермь.

Чудо — это мы! В Театральном сквере открылась выставка, посвящённая чудесам фонда «Дедморозим».

Павел Миков: Государство недоработало в интересах детей. Уполномоченный по правам ребёнка — об успехах и ошибках политики в отношении несовершеннолетних.

Моральный ориентир. В Перми прошли чтения памяти Фёдора Граля.

Картон не горит. Максим Решетников посетил площадку ООО «Уралбумага».

Гражданка: передний фланг. Промышленники Приволжья продемонстрировали в Перми свои ноу-хау.

Жизненно важный допинг. Рынок страхования получил импульс к росту, но это ненадолго.

Не нарастили мяса. В условиях кризиса пермяки переходят на более дешёвые сегменты продуктовой корзины.

Рост в кредит. Пермский край в лидерах по темпам роста первичного авторынка.

ZEN®ОПТИКА — опыт и надёжность. Генеральный директор ООО «Люксоптика» Елена Манилова — о ребрендинге компании.

«Волнение нарастает». Максим Решетников выдвинулся на выборы губернатора.

Заслужить быть лучшими. Краевые парламентарии оценили «программу Решетникова» и поспорили о законопроектах.

Питер Селларс: Мы хотели исцелить раненое произведение. Режиссёр рассказал о работе с Теодором Курентзисом для Зальцбургского фестиваля.

Леденцы от Быховского. «Мотовилихинские заводы» выпустили сборник воспоминаний о «Бессмертном цехе».

Новые голоса «пермского Моцарта». Теодор Курентзис и MusicAeterna показали в Перми программы, подготовленные для Зальцбургского фестиваля.

На фестивали ходить — здоровым быть. В Усть-Качке прошёл II летний фестиваль здоровья «Камский берег-2017».

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