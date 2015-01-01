Башкиры и татары отпраздновали национальный праздник «Барда зиен»

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Фото: Константин Долгановский

17 июня в Барде местные жители отметили национальный праздник татар и башкир «Барда зиен». В этот день гостей встречали изобилием национальной еды, самобытных костюмов и народных забав. На главной площади звучала музыка, работали творческие площадки и торговые ряды. Гостей праздника угощали национальным лакомством чак-чак.

Напомним, «Барда зиен» проходит ежегодно в тёплые и светлые дни июня, когда весенние крестьянские заботы уже позади. Перед началом праздника прошёл парад участников — перед трибунами прошли работники сельского хозяйства, организаций и предприятий района в национальных костюмах.

Глава Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что бардымцы вносят большой вклад в сохранение национальных и культурных традиций, преемственность поколений.

«Я заметил, что жизнь в Барде всё современнее, а традиции всё крепче. Именно это нам и нужно, чтобы двигаться вперёд и оставаться такими же, как наши прадеды. Это ваша заслуга, что традиции не угасают и укрепляются. Недаром говорят: чтобы понять народ, надо побывать на его национальном празднике. Бардымская земля — очень тёплая и дружная. С праздником Барда Зиен!», — поздравил собравшихся Максим Решетников.

В этом году тематика «Барда-зиен» связана с темой Года экологии в России. Это символично, ведь сохранение самобытной культуры неразрывно связано с заботой об окружающей среде, бережным отношением к природе.

По традиции в этот день чествуют передовиков сельского хозяйства. Звание «Почётный гражданин Бардымского района» присуждено Т. С. Ишмуратову и Т. Ш. Урстемирову. По приглашению хозяев праздника Максим Решетников участвовал в национальных обрядах, посетил гостевые шатры Татарстана и Башкирии, где его угостили блюдами национальной кухни.

Ярким событием праздника стали конные скачки. Для участия в них в Барду съехались любители конного спорта с многих уголков России. Для победителей были учреждены специальные призы. Главный приз лучшему наезднику Пермского края учредил глава региона Максим Решетников.

Кульминацией праздника стала борьба на поясах куреш. Абсолютному победителю — «батыру» — достался главный приз праздника — баран.

«Новый компаньон»