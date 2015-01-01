Состав «Амкара» может пополнить бывший вратарь португальской «Боавишты»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вакантное место во вратарской линии пермского «Амкара» появилось после ухода голкипера Александра Булдакова.

Сегодня пресс-служба ФК «Амкар» распространила информацию о завершении выступления в его рядах 32-летнего игрока, пришедшего в команду в прошлогоднее летнее трансферное окно.

«За этот год вратарская линия «Амкара» претерпела серьезные изменения, и сейчас нам нужен не просто крепкий запасной голкипер, а человек, который составит Дмитрию Хомичу конкуренцию за место в основе. Надеюсь, в самое ближайшее время мы объявим о трансфере такого голкипера», — заявил исполнительный директор клуба Денис Маслов.

В тоже время по информации бакинского издания Report, состав «Амкара» может пополнить основной вратарь сборной Азербайджана и португальской «Боавишты» Камран Агаев. 31-летний голкипер отказался продлевать контракт с клубом и может прийти в стан «красно-черных» на правах свободного агента.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться