Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 16 по 23 июня

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Продолжается фестивальное лето: на этой неделе фестивали «Сезон искусства» и «Губаха ALIVE». Любители органной музыки услышат произведения Баха, Брамса, Элерта, Видора. В прокат выходит очередной фильм о трансформерах, а в «Премьере» продолжается показ «Манифесто» с блистательной Кейт Бланшетт в главной роли, а точнее — ролях. Главные события предстоящей недели будут сосредоточены вокруг театров. Для малышей в театре кукол состоится премьера спектакля «Круглый год», а аудиторию постарше ждут на спектаклях московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

В Перми в четвертый раз стартует поэтический фестиваль «Компрос». Как всегда, он проходит в два этапа. Первый, летний, этап начинается в пятницу, 16 июня.

Краевая столица на два дня окунётся в поэзию. На улицах города, на Каме и даже на колесе обозрения прозвучат строки известных поэтов, а также молодых авторов Прикамья и других городов России.

В плавание по Каме отправится «Корабль поэтов». Здесь пройдут поэтические чтения и выступит музыкальный дуэт. Жюри, в состав которого войдут организаторы фестиваля и пермские поэты, определит, кто из авторов примет участие в главном, осеннем этапе фестиваля.

Набережная Камы, пирс № 9, 16 июня, 15.00

17 июня пройдёт поэтическое шоу «Колесо озарения». Участники конкурса получат задание написать стихотворение на колесе обозрения. На импровизацию у них будет всего 10 минут — это время, за которое колесо делает полный круг. Творения авторов представят в «Зелёном театре» публике, которая выберет лучший поэтический экспромт.

Парк им. Горького, 17 июня, 13.00

Завершится летний этап «Компроса» «Поэзией на набережной». Здесь впервые в Перми пройдёт «Поэтическая эстафета» на гироскутерах. Пермякам представят спектакль-композицию в исполнении ландшафтного уличного театра «Туки-Луки» на стихи Евтушенко, Маяковского, Каменского и других поэтов. Прочтут стихи гости фестиваля, поэты из Екатеринбурга, Ижевска, Красноярска, Нижнего Новгорода.

Набережная, 17июня, 16.00

Вход на все мероприятия «Компроса» свободный, вход на «Корабль поэтов» — по приглашениям. Получить их можно, написав на электронный ящик фестиваля komfest.perm@yandex.ru или в официальную группу ВКонтакте. Заказать приглашения можно также по тел. 212-32-17. Забрать — по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 21, оф. 19 (ИЦ «Сенатор»).

Театралов ждёт прославленный московский театр «Мастерская Петра Фоменко», который покажет два спектакля по мотивам русской литературной классики: «Война и мир. Начало романа. Сцены» (12+) и «Русский человек на rendez-vous» (12+). Обе эти постановки не только пользуются большой зрительской любовью как в столице, так и за пределами России, но и получили самые высокие оценки профессиональных критиков.

«Война и мир. Начало романа. Сцены»

Спектакль «Война и мир. Начало романа. Сцены» (по главам романа Льва Толстого «Война и мир») поставлен в 2001 году основателем театра Петром Фоменко. В ролях — сплошь звёзды, да ещё и самые культовые: Мадлен Джабраилова, Ксения Кутепова, Илья Любимов, Галина Тюнина.

Рассказанная театром часть романа невелика — неполный первый том. Ещё по-детски взбалмошна влюблённая в Бориса Друбецкого Наташа Ростова; ещё не умерла родами маленькая княжна Lize, а князь Андрей только собирается в действующую армию. Война пока лишь повод для салонных разговоров и мальчишеских игр, но сердце уже пронзительно щемит от осознания хрупкости и ненадёжности мирной жизни, развернувшейся на узкой полоске сцены между зрительным залом и картой военных действий, служащей в этом спектакле занавесом.

«Русский человек на rendez-vous»

Спектакль получил Национальную театральную премию «Золотая Маска» (2002) в номинациях «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая женская роль» (Галина Тюнина), а также Гран-при фестиваля BITEF (2004).

Театр-Театр, 20 и 21 июня, 19:00

Спектакль «Русский человек на rendez-vous» по повести Ивана Тургенева «Вешние воды» поставил нынешний руководитель театра Евгений Каменькович. В спектакле заняты Серафима Огарёва, Екатерина Смирнова, Фёдор Малышев, Дмитрий Захаров, Амбарцум Кабанян, Юрий Буторин, Михаил Крылов, Мария Козяр.

Название спектаклю дала статья Чернышевского, посвящённая нескольким рассказам и романам Тургенева. Стремительный и радостный, этот спектакль родился из отрывков, показанных стажёрами «Мастерской Петра Фоменко» на традиционных «вечерах проб и ошибок». Молодой человек беззаботно шагает по незнакомому городу, идёт, не оглядываясь, петляет, часто сворачивает «не туда», но, кажется, это не влечёт за собой никаких последствий. Жизнь закручивается вокруг него цветной каруселью, хороводом театральных масок, оглушает многоязыким щебетом, и нет сил остановиться, прийти в себя. «Вот, вот теперь завертелась жизнь! Да и так завертелась, что голова кругом…» — только и успевает выдохнуть Дмитрий Санин. Но цветная карусель оборачивается макабрической пляской, вешние воды — страшным по силе своей потоком, из которого человек если и может выкарабкаться, то сломленным и абсолютно опустошённым…

Театр-Театр, 23 июня, 19:00; 24 июня, 18:00

В Театре кукол будет представлен необычный спектакль для самых маленьких «Круглый год» (0+), для которого во дворе театра будет возведен специальный шатёр в форме тюльпана. Вход в это пространство будет со стороны «чашечки» цветка, «стебель» станет своего рода театральным фойе, а сцена и зрительный зал разместятся в «луковице». Спектакль будет адресован зрителям самого юного возраста — от года до трёх лет.

«Круглый год»

Атмосферный 25-минутный спектакль «Круглый год» с помощью живой музыки, света и других выразительных средств театра познакомит зрителей с разными временами года — важнейшей метаморфозой в природе. Что такое первый снег и первый дождь, как распускаются цветы по весне, почему начинается листопад осенью — это не банальные вопросы, а настоящие чудеса природы, о которых можно рассказать доступным и увлекательным языком театра кукол и театра предметов. Спектакль исполняется без слов: он звучит, дышит, переливается разными красками.

Пермский театр кукол, 17 июня, 11:00, 13:30; 21, 22 июня, 19:00

В очередную «Субботу на набережной», 17 июня, с 12:00 до 20:00 пермяков вновь ждут бесплатные мастер-классы, игровые площадки, фестивали и концерты нон-стоп.

Главным вечерним событием дня станет концерт Петра Термена, правнука изобретателя терменвокса «Терменвокс над Камой». Терменвокс — уникальный электромузыкальный инструмент, не имеющий аналогов. Игра на нем заключается в изменении частоты электромагнитных колебаний за счёт движения рук музыканта. В своё время в игре на этом инструменте практиковались Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин. Особый, ни с чем не сравнимый звук терменвокса можно услышать во многих фильмах и музыкальном творчестве рок-исполнителей: Led Zeppelin, Pink Floyd, The Tiger Lilies.

Набережная Камы, 17 июня, 18.00

Мастер-класс Петра Термена — «Интеллектуальное кафе», 17 июня, 13.00

Фестиваль современной инновационной пластики «Сезон искусства» (0+) предъявит зрителям свои итоговые работы. В рамках фестиваля зрители увидят скульптуры из песка, а также из сена. Песчаная скульптура давно приобрела популярность во всём мире: песок позволяет скульпторам создавать масштабные композиции и воплощать яркие образы за счёт своей пластичности. Сено — необычный для скульптуры материал. Практика работы с ним получает всё большее распространение в мире, арт-объекты из сена приобретают растущую популярность благодаря его экологичности и фактурности. Для работы с сеном и песком в Пермь приглашены опытные мастера, которые хорошо знакомы с тонкостями и особенностями, скрывающимися за внешней простотой этих материалов.

Тема для скульптур из песка — «Кама-река», тема для скульптур из сена — «Животный мир Прикамья». 17 июня мастера завершат работу над скульптурами, и в этот же день выставочные площадки будут открыты для зрителей. Выставка скульптур из песка и сена проработает на набережной не менее месяца.

Городская набережная, с 17 июня

Необычный фестиваль приглашает пермяков выехать за город и прожить один день «в прошлом». Проект «Губаха ALIVE» (0+) направлен на сохранение и актуализацию истории прогорода — Старой Губахи. В связи с ухудшающейся экологией от химического производства около 80 лет назад было решено перенести город и началось строительство Новой Губахи. За несколько лет когда-то большое поселение превратилось в «Город-призрак». Проект призван привлечь интерес горожан к истории родного города и создать привлекательное туристическое предложение для гостей округа.

На целый день Верхняя Губаха снова оживёт: концерты, спортивные соревнования, кинопоказы, торговые лавочки, встреча влюблённых около знаменитого в Старой Губахе кафе «Встреча». Более подробную программу фестиваля можно найти в группе ВКонтакте.

Губаха, 17 июня, с 10:00

Пермская краевая филармония приглашает любителей органной музыки на концерт латвийского органиста Балиса Вайткуса (6+). Музыкант представит программу, где наряду с известными произведениями Баха, Брамса, Элерта, Видора и Шумана будут исполнены практически не звучащие в России произведения литовских авторов Микалоюса Константинаса Чюрлёниса и Видмантаса Бартулиса. Абсолютно фантастические визуальные образы вызывает музыка гения, опередившего своё время — художника, поэта и композитора Чюрлёниса, а загадочное сочинение «Видение 17 июля 1750 года…» культового современного композитора Бартулиса, посвящённое Иоганну Себастьяну Баху, отсылает слушателей ко дню внезапного прозрения великого органиста за несколько дней до кончины.

Органный концертный зал, 20 июня, 19:00

«Пространственный реализм Дмитрия Кустановича»

В Перми открывается выставка «Пространственный реализм Дмитрия Кустановича» (0+). Имя этого художника хорошо знакомо ценителям современной живописи как в России, так и за рубежом. Пермский зритель впервые сможет в полном объёме оценить его творческую манеру. На персональной выставке автора будет представлено более 50 работ, выполненных в разные годы и наиболее полно отражающих творческий путь художника.

Центральный выставочный зал, с 16 июня

В музее PERMM состоится творческая встреча с финской художницей Каариной Кайкконен.

Каарина Кайкконен — финский художник, звезда мирового современного искусства, наибольшую известность которой принесли паблик-арт проекты. Она — автор многочисленных инсталляций, выполненных исключительно из предметов одежды. Для создания инсталляций художник использует все предметы мужского, женского и детского гардероба: рубашки, куртки, обувь, платья, юбки, ползунки и др. Предметы гардероба в работах Кайкконен приобретают новую жизнь, и вместе с ней новый смысл, продолжая нести в себе прежние значения.

«Одёжные» инсталляции выставлялись во многих городах мира: Хельсинки, Осло, Копенгагене, Венеции, Риме, Париже, Нью-Йорке, Токио, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Работы художницы представлены на многочисленных выставках, в том числе на биеннале современного искусства в Венеции, Ванкувере, Ливерпуле. Каарина — лауреат премии Министерства национального образования Финляндии и обладательница награды Taiteen Suomi Finnish art.

Музей современного искусства PERMM, 16 июня, 18.00

У пользователей соцсетей на предстоящей неделе будет возможность получать уникальную информацию о жизни и событиях крупнейшего в Прикамье музея. Пермский краеведческий музей присоединяется к международной акции #MuseumWeek (Музейная неделя).

Для каждого дня недели — определённая тема. Пермский краеведческий музей будет рассказывать о своих коллекциях, историях и хранителях культурного наследия.

В понедельник, 19 июня — об экспонатах и предметах искусства, связанных с темой кулинарии и еды — #foodMW. Во вторник, 20 июня, узнаем, каким видом спорта увлекался Борис Пастернак во время своего пребывания во Всеволодо-Вильве: #sportsMW. 21 июня отмечается День музыки, а потому хэштег дня: #musicMW. Четверг, 22 июня, посвящён историям о работе в музее, об экспонатах, любопытных коллекциях: #storiesMW. Пятница, 23 июня, будет посвящена книгам: #booksMW. В субботу, 24 июня, речь пойдёт о путешествиях знаменитых пермяков: #travelsMW. В воскресенье раскроется, как в музее хранят культурное наследие: #heritageMW.

Общая тема недели — «Женщина в культуре». Потому к специальным хэштегам для каждого дня добавляется и особенный — #womenMW.

Десять подразделений Пермского краеведческого музея в социальных сетях Twitter, Facebook, Instagram, ВКонтакте, «Одноклассники», @museumperm (Пермский краеведческий музей), 19 — 21 июня

На экраны российских кинотеатров выходит голливудский блокбастер «Трансформеры: Последний рыцарь» (12+). Люди и трансформеры находятся в состоянии войны, Оптимуса Прайма нет, а ключ к спасению будущего скрыт в тайнах прошлого. Предотвращать катастрофу будет неожиданный альянс: Кейд Игер (в исполнении Марка Уолберга), трансформер Бамблби, английский лорд (Энтони Хопкинс) и оксфордский профессор (Лора Хэддок).

Создатели ленты обещают, что новая часть развеет ключевые мифы франшизы и даст новое определение тому, что значит быть героем.

Во всех кинотеатрах города, с 22 июня

В киноцентре «Премьер» продолжается показ фильма «Манифесто» (16+) с Кейт Бланшетт в главной роли. Главная героина фильма воплощает тринадцать разных персонажей, от лиц которых провозглашает тринадцать эффектных монологов. «Манифесто» — это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX века. В коллаже немецкого режиссёра и художника Джулиана Розефельда встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 героинь нашего времени, все — в исполнении Кейт Бланшетт, двукратной обладательницы премии «Оскар». Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для 13 вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.

Киноцентр «Премьер», до 7 июля

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