На антикоррупционный митинг в Перми пришли около 3 тыс. человек

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Вчера, 12 июня, в Перми прошло шествие под лозунгом «Требуем ответов» и антикоррупционный митинг. Шествие началось 12 июля в 17 часов от Сквера Дзержинского до Сада камней, где в 18 часов состоялся митинг под лозунгами «Требуем ответов», «Коррупция ворует будущее», «Мы гоняем медведя», «Мы злые и настроение у нас так себе». По данным организаторов, на митинге собралось более трёх тысяч человек. Площадка, рассчитанная на 1 тыс. 500 человек, была полностью заполнена. В понедельник на улицы вышли в основном студенты и молодёжь до 30 лет.

На митинге был задержан руководитель штаба Алексея Навального в Перми Максим Жилин.

Напомним, антикоррупционный митинг, прошедший в День России, является продолжением митинга «Он вам не Димон», который состоялся 26 марта у памятника «Героям фронта и тыла».

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