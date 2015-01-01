В Перми прошёл митинг против коррупции Пермяки потребовали ответа

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Фото: Константин Долгановский

В воскресенье, 26 марта, в Перми у памятника «Героям фронта и тыла» прошёл митинг против коррупции высших должностных лиц российского государства «Требуем ответа на улицах Перми!».

По словам организаторов, необходимость выхода на улицу была вызвана молчанием российских властей после того, как было опубликовано резонансное коррупционное расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в фильме «Он вам не Димон».

В Перми на митинг вышли от 3 до 5 тыс. человек.

Впрочем, по оценкам ГУ МВД России по Пермскому краю, в протестной акции приняли участие 520 пермяков.

«Последний раз настолько массовое публичное мероприятие случалось в нашем городе 26 лет назад, — сообщает один из организаторов митинга Павел Селуков. — Особенно же удивительным и приятным является тот факт, что у памятника «Героям фронта и тыла» собрались не профессиональные революционеры и представители оппозиции (хотя были и они), но обыкновенные студенты и даже школьники, которым просто надоела существующая власть и сегодняшняя Россия. Эра телевидения заканчивается, наступает эра интернета».

Напомним, в прошлое воскресенье митинги антикоррупционной направленности прошли не только в Перми, но ещё по меньшей мере в 20 городах России. Самое большое количество протестующих собралось в Москве — 8 тыс. человек и Санкт-Петербурге — от 5 до 10 тыс.

При этом жители Санкт-Петербурга провели несогласованную акцию на Марсовом поле, в результате чего начались во время митинга задержания. По предварительным данным, там было задержан 131 человек. Более 100 участников были задержаны в Краснодаре, в Махачкале — 156 человек и 1030 человек — в Москве.

В Перми акция протеста была согласована с властями и прошла без нарушений общественного порядка.

«Новый компаньон»

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