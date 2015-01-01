В Пермском крае главврачи, работающие вместе с родственниками, должны будут написать объяснительные Краевой минздрав рекомендует увольнять

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Как сообщает на своей странице в Facebook врач выездной бригады соликамской станции скорой помощи Андрей Лукьянченко, на днях его супруге, Людмиле Лукьянченко, работающей главным врачом станции скорой помощи в Соликамске, пришла директива из краевого минздрава с требованием предоставить объяснительную, почему в медучреждении трудоустроен родственник главврача.

«30 лет мы с женой работаем на скорой помощи, где, кстати, мы и познакомились, но никаких «конфликтов интересов» не возникало. И вот те на! Ни очень представляю, как это возможно, в плане коррупции. Она, как главный врач получает заработную плату в соответствии с контрактом, подписанным министром ПК. Я получаю заработную плату, как врач, в соответствии с положением по оплате труда учреждения, т.е. ровно столько, сколько получает любой другой врач, с таким же стажем и с такой же квалификационной категорией. Как возможно коррупционировать?», — пишет Андрей Лукьянченко.

При этом, похожая ситуация сложилась и Гремячинской ЦРБ, где от и.о. главного врача Вадима Загребина потребовали объяснить, почему в должности зама трудится его супруга Елена Загребина.

Как выяснилось, решение министра здравоохранения Пермского края появилось на основе постановления правительства РФ №568 от 5 июля 2013 года «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции».

В частности, в п.3 постановления говорится, что «работники, замещающие должности, не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником соответствующего фонда или иной организации, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчинённостью или подконтрольностью одного из них другому, за исключением работников, замещающих должности в федеральных государственных учреждениях или в федеральных государственных унитарных предприятиях (федеральных казенных предприятиях), созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, и граждан, претендующих на замещение указанных должностей».

В случае невыполнения указа руководители медучреждений могут быть уволены.

В краевом минздраве решение министра комментировать отказались.

Между тем врачи говорят о том, что федеральное постановление, скорее всего, носит для регионов рекомендательный характер, и в каждом случае его исполнение крайне индивидуально.

«В случае с мегаполисом требование — увольнять родственников, супругов главврачей — может быть, и законно, а в условиях маленького города, где ЦРБ или одна районная больница на весь населённый пункт — не совсем верно. Мы ведь боремся с кадровым дефицитом в регионе?! У нас не хватает врачей?! Я сама из врачебной семьи. И династичность в данном случае — это очень хороший показатель. Если человек заслуживает это место, то какие после этого к нему могут быть санкции. И если постановление всё же носит рекомендательный характер, то может не стоит превращать его в карательную акцию», — говорит член правления Пермской краевой общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Ольга Черанёва.

Напомним, по пути расторжения контрактов между руководителями и сотрудниками федеральных медицинских центров федеральный минздрав пошёл еще в конце прошлого года, когда прописал главврачам медцентров избавиться от родственных контрактов. Единственным логичным способом решения проблемы называлось увольнение.

Такое письмо было разослано за подписью статс-секретаря-замминистра Дмитрия Костенникова в начале декабря. Ещё раньше федерального минздрава подобным письмом пугало театральных деятелей федеральное министерство культуры.

В итоге, уволился замдиректора по научной работе Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Алексей Кубанов, который приходился сыном главе этого учреждения, Анне Кубановой.