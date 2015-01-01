В пермском аэропорту были задержаны восемь авиарейсов

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Как сообщает пресс-служба пермского аэропорта, 9 июня 2017 года в международном аэропорту «Пермь» в связи с погодными условиями был введён режим ограниченной видимости. Из-за тумана были задержаны рейсы из Перми до Антальи (с 03.40 до 06.22), Санкт-Петербурга (с 05.25 до 07.19), Москвы (Внуково с 05.35 до 13.00), Москвы (Шереметьево (с 06.30 до 09.55), Анапы (с 06.50 до 09.28), Москвы (Домодедово 07.00 до 09.41), Антальи (с 07.50 до 09.16), Москвы (Шереметьево с 07.55 до 10.15).

Также были задержаны рейсы на прилёт из Анапы (с 04.45 до 12.20), Москвы (Внуково с 06.00 до 08.02), Антальи (с 06.05 до 07.29), Казани (с 06.15 до 06.48), Москвы (Шереметьево с 08.10 до 09.34).







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