Глава Пермского района не видит необходимости в возврате прямых выборов в Прикамье

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня на заседании краевого заксобрания глава Пермского района Александр Кузнецов с докладом «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2016 году» рассказал о значимости ТОСов, анализе итогов применения механизма самообложения граждан и реализации проектов инициативного бюджетирования. Его доклад вызвал ряд вопросов у депутатов. В частности, у него спросили о прямых выборах в муниципалитетах.

«Конфуций говорил, что власть может утруждать народ только после того, как приобретёт его доверие. В Пермском крае ситуация сложилась так, что народ не может выбирать глав и, соответственно, главы не пользуются доверием населения. Не кажется ли вам, что нужно вернуться к вопросу о возвращение выборности глав районов и городских округов? Тем более, что Лысьва, Гайны и Краснокамск показали неэффективность системы назначения глав муниципалитетов», — спросил депутат Александр Григоренко

На это Александр Кузнецов ответил, что ему не кажется, что нужно возвращаться к системе прямых выборов глав.

«Я не считаю, что в Пермском крае нет системы выборности. Депутаты — представители населения. Жители доверили им представлять их интересы. Они выборщики, профессионалы, а не с улицы пришли. Этот механизм выбора глав на сегодня является наиболее оптимальным. А примеры тех территорий, которые вы привели в пример — так бывает. В сегодняшней ситуации экономических вызовов формат конкурсной основы и возможности участия появляется не только у человека с большим кошельком, но и у профессионала, не имеющего ресурса, а имеющего программу. При этом, шанс у профессионала намного выше, чем на прямых выборах», — пояснил Кузнецов.

Напомним, недавно избирательная комиссия Пермского края направила документы реготделения ПАРНАСа о проведении референдума по возврату прямых выборов в Пермском крае.

Ответ депутатов должен поступить в крайизбирком до 25 июня.