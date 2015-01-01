Вопрос о проведении референдума по возврату прямых выборов будет решён до 25 июня

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Избирательная комиссия Пермского края проверила документы реготделения ПАРНАСа о проведении референдума по возврату прямых выборов в Пермском крае на соответствие законодательству и направила их в краевое заксобрание 5 июня. Эту информацию подтвердили в крайизбиркоме и отметили, что получить ответ от краевых депутатов планируется в течение 20 дней.

В повестке завтрашнего заседаний Законодательного собрания этого вопроса нет, так как профильный комитет ещё не рассмотрел законопроект.

Напомним, 23 мая реготделение ПАРНАСа внесло в крайизбирком проект закона Пермского края «О порядке избрания глав городских округов, глав муниципальных районов в Пермском крае на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления».

Суть законопроекта заключается в том, чтобы все главы городских округов и муниципальных районов в крае (кроме ЗАТО Звёздный) избирались жителями напрямую.

Представлять инициативную группу, помимо членов совета регионального отделения партии Михаила Касимова и Валентина Мурзаева, будут гражданские активисты Виталий Ковин и Георгий Шабанов.

Ранее, в начале апреля, участники пермской коалиции «За прямые выборы» обратились к врио губернатора Пермского края с предложением — внести поправки в действующий «Закон о выборах губернатора Пермского края». Они предложили разрешить самовыдвижение кандидатов, снизить количество подписей муниципальных депутатов с 6 до 5%, а также снизить количество муниципалитетов, где кандидат должен собрать подписи. Сейчас муниципальным депутатам необходимо собрать их не менее чем с ¾ территорий края. Этот критерий предлагалось изменить на «не менее чем в ¼ муниципалитетах края».

Кроме того, предлагалось вернуть прямые всенародные выборы глав районов, городских округов и глав городских поселений. Для этого планировалось провести общекраевой референдум и для этого собрать не менее 42 тыс. подписей от жителей Прикамья в поддержку инициативы. Референдум предлагалось провести одновременно с выборами губернатора Прикамья — 10 сентября этого года.