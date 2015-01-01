Интернет, не отходя от кассы: бизнес погрузился в онлайн расчёты

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Бизнес Урала ускорил темпы перехода на кассовую реформу. Торговые компании региона стали в два раза активнее переводить свои кассы на онлайн-режим. За последнюю неделю специалисты «МегаФона» зафиксировали рекордный рост подключений интернета для контрольно-кассовой техники в Пермском крае.

Согласно изменениям законодательства, с 1 июля 2017 года розничные компании, которые используют кассы (за исключением тех, что работают в труднодоступной местности) должны передавать в налоговую данные о совершаемых операциях онлайн через аккредитованных операторов фискальных данных.

По информации ФНС, в Пермском крае по новому порядку на конец мая зарегистрировано 8 тыс. 522 кассы, что составляет 42% от общего числа в регионе. Также в фискальном органе отметили, что число подключенных аппаратов растёт с каждым днём. К примеру, за неделю доля зарегистрированных онлайн-касс выросла на 4 процентных пункта. В общероссийских масштабах на новый механизм также переведены треть всех кассовых аппаратов страны.

Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале:

— Чтобы обеспечить работу онлайн-касс, каждая точка продаж должна быть оснащена надёжным интернетом. Благодаря широкому покрытию сети и качеству связи «МегаФона» передать шифрованную информацию с касс возможно практически в любой точке России. Для удобства наших клиентов мы разработали комплексное решение, позволяющее онлайн отправлять данные о расчётах с покупателями. Нужно лишь зайти на наш сайт и оставить заявку на подключение.

Решение «МегаФона» позволяет в режиме реального времени отправлять в ФНС электронные чеки с касс и терминалов оплат. В личном кабинете услуги можно просматривать данные о всех операциях, дистанционно отслеживать сведения о выручке. Базовая стоимость сервиса составляет 3 тыс. руб. за 13 месяцев в зависимости от количества подключенных касс и дополнительных услуг.

Специальный тариф для касс — «Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники» включает неограниченный объём передачи электронных чеков. Ежемесячная абонентская плата для предприятий Урала составляет всего 100 руб. Ознакомиться с услугой и ценами, отправить заявку на подключение можно на сайте.

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