Объём госдолга Пермского края по итогам первого квартала снизился почти вдвое

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По словам и. о. министра финансов Пермского края Елены Чугариновой, по итогам первого квартала этого года в доходную бюджета поступило 25 млрд руб., что на 23% от прогнозного объёма доходов, который запланирован на 2017 год. Положительная динамика поступлений сложилась на уровне почти 19%.

По темпам роста общего объёма доходов в 22,8% Пермский край среди субъектов ПФО находится на седьмом месте. Средний темп доходов для первого квартала в России в среднем сложился на уровне 118%.

Основным бюджетообразующим источником в структуре собственных доходов по-прежнему является налог на прибыль (почти 9 млрд руб.), на доходы физлиц (чуть больше 6 млрд руб.). Акцизов получено на сумму в 2,2 млрд руб. — увеличение в 1,4 раза связано с увеличение объёмов продаж.

Прочих доходов получено на сумму в 4,4 млрд руб. (13% от уровня прошлого года).

По расходной части бюджетных средств направлено на 21 млрд руб.. При этом госпрограммы освоены на уровне прошлого года.

В так называемую красную зону выделены выполнение годового плана (ниже 10%). Сюда попали госпрограммы, имеющие существенную инвестиционную составляющую, финансирование которых было отложено на более поздние сроки.

Бюджетный профицит составил почти 4 млрд руб., который будет направлен на погашение дефицита, что позволит краевому правительству не привлекать кредиты, а также снизить объём госдолга.

Только по итогам первого квартала объём госдолга Пермского края снизился почти в два раза — на 9 млрд руб.

По словам главы краевого минфина, в этом году ведомство планирует вернуть в федеральный бюджет 3,9 млрд руб. При этом долг будет возвращён за счёт бюджетного кредита. 1,1 млрд руб. уже получен, ещё по 2 млрд руб. решение было принято в апреле на комиссии по межбюджетным отношениям.

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