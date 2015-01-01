ООО «Сода-Хлорат» уведомило о сокращении 525 человек Ранее заявлялось, что на заводе будет уволено порядка 700 сотрудников

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Фото: sodahlorat.ru

Как сообщил «Новому компаньону» учредитель ООО «Сода-Хлорат» через управляющую компанию ГК «РИАЛ» Юрий Борисовец, ранее цифра сокращений называлась приблизительно, сейчас данные конкретизированы. На вопрос, означает ли это, что на заводе до конца года помимо заявленных 525 человек никто больше уволен не будет, Юрий Борисовец ответил: «Скорее всего, да».

В сентябре 2016 года на ООО «Сода-Хлорат» в рамках регионального специнвестконтракта было открыто новое, высокотехнологичное производство — линия по производству хлора и едкого калия методом мембранного электролиза по некой уникальной технологии. Объём инвестиций в проект составил 3,6 млрд руб. Заявлялось также, что 310 специалистов были трудоустроены благодаря новому начинанию сразу. Всего же на новом производстве будут работать 388 человек.

По словам Юрия Борисовца, потребности нового производства в кадрах составляют порядка 400 человек.

«Кроме того, часть старых производств продолжает работать. Всего на предприятии будет работать порядка 860 человек», — отметил учредитель.

По словам Борисовца, пока дальнейшей оптимизации производств на заводе не запланировано.

Ранее Юрий Борисовец заявлял «Новому компаньону», что сокращения на заводе связаны с рыночной ситуацией.

Председатель совета директоров ООО «Сода-Хлорат» Марина Медведева сообщила изданию «Коммерсант-Прикамье», что из 525 человек, заявленных к увольнению со второго полугодия 2017 года 63 человека перейдут на работу в другие подразделения предприятия, а 36 написали заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным финансовой отчётности выручка ООО «Сода-Хлорат» в 2015 году составила 2,1 млрд руб., себестоимость продаж 1,3 млрд руб, чистая прибыль за тот же период — 57 млн руб. Данные за 2016 год не декларируются.

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