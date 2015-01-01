На «Сода-Хлорат» могут закрыть большую часть цехов Под угрозой сокращения оказались более 1000 человек

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Как сообщил источник «Нового компаньона», близкий к ООО «Сода-Хлорат», в результате оптимизации производственных процессов, возможно, будут закрыты все цеха предприятия, кроме нового производства, открытого в сентябре 2016 года.

Напомним, на этой неделе «Новому компаньону» стало известно о том, что учредитель ООО «Сода-Хлорат» через управляющую компанию ГК «РИАЛ» Юрий Борисовец сообщил трудовому коллективу предприятия о возможных сокращениях, в результате которых из 1 тыс. 500 работников завода будут сокращены 700 человек.

Юрий Борисовец в телефонном разговоре с «Новым компаньоном» не опроверг эту информацию, заявив, что «в финале это возможно, но окончательное решение советом директоров пока не принято». По словам Юрия Борисовца, возможные сокращения связаны с рыночной ситуацией.

Отметим, в сентябре 2016 года на ООО «Сода-Хлорат» в рамках регионального специнвестконтракта было открыто новое, высокотехнологичное производство — линия по производству хлора и едкого калия методом мембранного электролиза по некой уникальной технологии.

Как заявлялось в ходе презентации проекта, сегодня в стране нет аналогов подобного производства. Благодаря модернизации выручка компании к 2017 году должна вырасти в 2,5 раза, а компания укрепит свои позиции мирового экспортёра едкого калия и других химических соединений.

Объём инвестиций в проект составил 3,6 млрд руб. Заявлялось также, что 310 специалистов были трудоустроены благодаря новому начинанию сразу, всего же на новом производстве будет работать 388 человек. О том, что все остальные цеха будут закрыты, а их сотрудники сокращены, руководство компании не упоминало. Если же на новом производстве предполагается занятость только 388 человек, как это планировалось изначально, можно предположить, что сокращения будут более масштабными, чем об этом заявляется сейчас.

Напомним, одним из условий специнвестконтрактов, дающих льготы инвесторам, является создание новых рабочих мест. Очевидно, о сокращении законодатель просто забыл упомянуть.