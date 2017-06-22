Летний творческий лагерь дневного пребывания «Музейные каникулы!» Весёлые и увлекательные каникулы с ФМТ «Валида» с 22 июня по 12 июля

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«Музейные каникулы» — это весёлое и увлекательное время отдыха, которое запомнится на всю жизнь. Каждому здесь гарантированы новые друзья, простор для творчества и море впечатлений!

Подарите вашему ребенку 18 дней общения и творчества в нашем лагере. А себе — спокойствие и уверенность, что он в хорошей компании и с пользой проводит время!

Каникулы — это время, которое хочется провести необыкновенно. Можно узнать много интересного, а ещё больше — попробовать, сделать, испытать.

В программе Детского Творческого Лагеря:

• творческие занятия (рисование, живопись, декорирование, подарки своими руками);

• путешествие в мир изобретений;

• викторины, игры, весёлые конкурсы, призы;

• развивающие игры;

• специальные профильные музейные программы;

• прогулки и игры на свежем воздухе, экскурсии.

Во время работы лагеря будет действовать выставка детских творческих работ.

По итогам смены каждый ребенок получает диплом лагеря!

С детьми занимаются активные, опытные и талантливые преподаватели.

Музейные каникулы — это креативные каникулы!

Вторая смена: 22.06.2017-12.07.2017.

Продолжительность смены -18 дней (с понедельника по субботу, 09.00 — 17.00).

Питание — трёхразовое.

Стоимость путевки: 15 тыс. 950 руб. В оплату принимаются сертификаты.

В стоимость всё включено: профильные и анимационные программы, транспортные услуги, трёхразовое питание, экскурсионная программа.

ФМТ «Валида»: Пермь, ул. Ленина 102, тел. (342) 246-61-61, www.valida.ru

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