В заксобрании началось формирование комиссии по выборам в молодёжный парламент

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Сегодня, 6 июня, в Законодательном собрании Пермского края прошли комитеты по социальной политике и инфраструктуре, где были выбраны депутаты, которые войдут в комитет по формированию молодёжного парламента при краевом заксобрании, - Сергей Клепцин и Виктор Борисов.

На этой неделе также будут выбраны депутаты ещё от трёх комитетов, которые будут определять тех, кто войдёт в новый состав Молодёжного парламента при заксобрании.

Напомним, состав молодёжного парламента меняется каждые два года. Он состоит из 30 человек, направленных депутатами-одномандатниками и 30 человек, направленных фракциями заксобрания. В комитет по формированию кроме депутатов заксобрания входят заместитель председателя заксобрания, координирующий вопросы взаимодействия с молодёжным парламентом, руководители партийных фракций, сотрудники аппарата заксобрания и председатель молодёжного парламента прошлого созыва. Также в состав комитета могут входить и представитель губернатора Пермского края, краевой избирательной комиссии, уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае и т. д.